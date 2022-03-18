Исраэль Адесанья рассказал, чем ему нравится Александр Волков

Чемпион UFC Исраэль Адесанья поделился ожиданиями от поединка россиянина Александра Волкова и британца Тома Аспиналла, который пройдёт в Лондоне на турнире UFC Fight Night 204 19 марта.
«Мне нравится, что Волков знает, как использовать свой размах рук. Как я помню, в его работе ног нет ничего необычного. Но мне нравится, что он знает, как правильно пользоваться размахом своих рук. У него хорошие удары ногами для такого большого парня, у него хороший джеб, и он хорош в работе на дистанции.
Несмотря на это, Аспиналл — та ещё заноза в заднице. Он быстр. Я отметил, что у Аспиналла очень высокая скорость. Он гибридный боец. Этот парень хорошо знает, как сочетать грэпплинг и ударку. И, как я уже говорил, он очень быстр», — приводит слова Исраэля Адесаньи Sportskeeda.
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