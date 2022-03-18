Пётр Ян: когда братья вместе, шайтаны плачут

Российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», пошутив на тему предстоящего поединка с американцем Алджэмейном Стерлингом. Ян опубликовал фотоколлаж, на котором предстали он, Генри Сехудо и Шон О'Мэлли, которые могут стать его секундантами в предстоящем поединке.



«Когда братья вместе, шайтаны плачут», — написал в своём «инстаграме» Пётр Ян.

В настоящее время Ян и американский боец Алджэмейн Стерлинг готовятся к реваншу, который запланирован на турнир по смешанным единоборствам UFC 273. Их поединок станет соглавным событием спортивного шоу.



Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в бою со Стерлингом, который проходил на UFC 259. Пётр тогда нанёс удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, что запрещено правилами UFC.



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