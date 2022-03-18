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Мухаммад Мокаев и Коди Дёрден повздорили на битве взглядов перед турниром UFC в Лондоне

Мухаммад Мокаев и Коди Дёрден повздорили на битве взглядов перед турниром UFC в Лондоне
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В ночь с 19 на 20 марта в Лондоне пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 204, главным событием которого станет поединок между россиянином Александром Волковым и британцем Томом Аспиналлом.

В рамках предварительного карда турнира встретятся британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев и американец Коди Дёрден.

В преддверии турнира бойцы прошли официальную церемонию битвы взглядов, на котором Мокаев и Дёрден успели повздорить, из-за чего едва не вступили в потасовку.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно в телеграм-канале UFC Russia.

UFC Fight Night 204
Основной кард:

Александр Волков – Том Аспиналл
Арнольд Аллен – Дэн Хукер
Пэдди Пимблетт – Родриго Варгас
Гуннар Нельсон – Такаси Сато
Луана Каролина – Молли Макканн
Джей Хёрберт – Илия Топурия.

Предварительный кард:

Макван Амирхани – Майк Гранди
Шамиль Абдурахимов – Сергей Павлович
Пол Крейг – Никита Крылов
Джек Шор – Тимур Валиев
Кори Маккенна – Элис Рид
Коди Дёрден – Мухаммад Мокаев.

UFC в Лондоне: Волков — Аспиналл. Русский Драго против надежды британского ММА. LIVE! UFC в Лондоне: Волков — Аспиналл. Русский Драго против надежды британского ММА. LIVE!
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