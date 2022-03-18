Мухаммад Мокаев и Коди Дёрден повздорили на битве взглядов перед турниром UFC в Лондоне

В ночь с 19 на 20 марта в Лондоне пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 204, главным событием которого станет поединок между россиянином Александром Волковым и британцем Томом Аспиналлом.



В рамках предварительного карда турнира встретятся британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев и американец Коди Дёрден.



В преддверии турнира бойцы прошли официальную церемонию битвы взглядов, на котором Мокаев и Дёрден успели повздорить, из-за чего едва не вступили в потасовку.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно в телеграм-канале UFC Russia.

UFC Fight Night 204



Основной кард:



Александр Волков – Том Аспиналл

Арнольд Аллен – Дэн Хукер

Пэдди Пимблетт – Родриго Варгас

Гуннар Нельсон – Такаси Сато

Луана Каролина – Молли Макканн

Джей Хёрберт – Илия Топурия.



Предварительный кард:



Макван Амирхани – Майк Гранди

Шамиль Абдурахимов – Сергей Павлович

Пол Крейг – Никита Крылов

Джек Шор – Тимур Валиев

Кори Маккенна – Элис Рид

Коди Дёрден – Мухаммад Мокаев.