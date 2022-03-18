Харитонов: бой с Яндиевым никто не организует, все понимают, чем это закончится

Российский боец Сергей Харитонов высказался о конфликте с бойцом Адамом Яндиевым.
«Бой с Яндиевым? Да никто его не организует, потому что в реальном бою все понимают, чем это закончится. А когда где-то выжил, тебе где-то прилетело неожиданно… В реальном бою вы же знаете, что произойдёт. Что тут говорить? Я могу себя в грудь кулаком бить, но вы понимаете, что шансы тут неравны. На тот момент он уравнял шансы своим вот таким способом. Это уже его личное дело, и я даже про это забыл и не хочу к этому возвращаться. Вот и всё», — сказал Харитонов в интервью YouTube-каналу «УШАТАЙКА».
В 2020 году Яндиев на одном из турниров по смешанным единоборствам напал на Харитонова. У Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости. Харитонов написал два заявления в полицию: одно по факту побоев, второе — с обвинением Яндиева в мошенничестве. Вскоре стороны помирились и отказались от претензий.
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