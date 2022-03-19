Дана Уайт рассказал о потенциальном преемнике на посту президента UFC
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Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос о своём потенциальном преемнике на этом посту. Уайт заявил, что у него есть подобный человек на примете, однако отказался называть его имя, поскольку оно никому не известно.
«Забавно, что многие задают мне подобный вопрос и подсказывают тех парней, которые совершенно не знают этот бизнес. Есть определённая формула нашего успеха, и у меня есть один парень на примете. Есть некоторые нюансы, которые он не сможет делать, как я, но основную часть работы точно осилит.
Даже если я назову имя, то должен сказать, что его никто не знает. Он работает за кулисами. Кормье? Я люблю его, но он не справится. Это не его работа», — рассказал Дана Уайт в интервью Робби Фоксу.
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