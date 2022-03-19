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Чимаев пригласил Макгрегора тренироваться с ним и Тиллом в преддверии возвращения в UFC

Чимаев пригласил Макгрегора тренироваться с ним и Тиллом в преддверии возвращения в UFC
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27-летний шведский боец чеченского происхождения UFC Хамзат Чимаев, выступающий в среднем и полусреднем весе, предложил экс-чемпиону промоушена в лёгком дивизионе Конору Макгрегору поспарринговаться с ним и другим бойцом – Дарреном Тиллом, перед возвращением ирландца в октагон.

«Конор, если ты хочешь вернуться, мы поможем. Ждём тебя в нашем лагере», — гласит публикация Чимаева в «Твиттере».

Напомним, последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля 2021 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, представителем США Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

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