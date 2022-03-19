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«В нашем бою цирка не будет». А. Емельяненко — о победе Харитонова над Скоттом

«В нашем бою цирка не будет». А. Емельяненко — о победе Харитонова над Скоттом
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в телеграм-канале, высказавшись о поединке с участием своего соотечественника Сергея Харитонова и американского боксёра Малика Скотта.

«Серьёзная заявка на «Оскар». Серёжа, в нашем бою цирка не будет. Готовься к битве, а не к актёрской игре», — написал Александр.

Бой Харитонова и Скотта возглавил турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок продлился все запланированные шесть раундов по три минуты. По итогам противостояния судьи отдали победу раздельным решением Харитонову — 58:57, 57:58, 58:57. Отметим, что для американского спортсмена этот поединок стал первым с 2016 года, тогда он единогласным решением судей уступил Луису Ортису.

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