Усман отреагировал на желание Макгрегора провести с ним титульный бой
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Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался о желании бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора провести с ним титульный бой в полусреднем весе.
«Ребята, хотите увидеть сцену убийства в октагоне?» — написал Усман в своём «твиттере».
Напомним, последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, американцем Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.
Усман в последнем поединке одолел соотечественника Колби Ковингтона.
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Новость по темеКонор хочет провести титульный бой с Усманом
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