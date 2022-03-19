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Усман отреагировал на желание Макгрегора провести с ним титульный бой

Усман отреагировал на желание Макгрегора провести с ним титульный бой
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Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался о желании бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора провести с ним титульный бой в полусреднем весе.

«Ребята, хотите увидеть сцену убийства в октагоне?» — написал Усман в своём «твиттере».

Напомним, последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, американцем Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

Усман в последнем поединке одолел соотечественника Колби Ковингтона.

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