Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фрэнсис Нганну показал своё фото после операции на колене

Фрэнсис Нганну показал своё фото после операции на колене
Комментарии

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новый пост в своём «твиттере», рассказав о перенесённой на колене операции.

«Операция на колене прошла очень хорошо. Мениск повреждён не был. Спасибо доктору Алаттрахе и всему персоналу за заботу обо мне. С уважением, король», — написал Нганну, добавив фотографию из больничной палаты.

Напомним, Нганну повредил крестообразные связки во время подготовки к поединку с французским бойцом ММА Сирилем Ганом. Ранее Нганну заявлял, что больше не станет драться по нынешнему контракту с UFC, базовый оклад по которому составляет от $ 500 тыс. до $ 600 тыс. Позже президент UFC Дана Уайт выразил уверенность, что стороны всё-таки сумеют договориться.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
«Это будет лёгкая победа». Валлин уверен, что одолеет Нганну в боксёрском поединке
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022