Фрэнсис Нганну показал своё фото после операции на колене

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новый пост в своём «твиттере», рассказав о перенесённой на колене операции.
«Операция на колене прошла очень хорошо. Мениск повреждён не был. Спасибо доктору Алаттрахе и всему персоналу за заботу обо мне. С уважением, король», — написал Нганну, добавив фотографию из больничной палаты.
Напомним, Нганну повредил крестообразные связки во время подготовки к поединку с французским бойцом ММА Сирилем Ганом. Ранее Нганну заявлял, что больше не станет драться по нынешнему контракту с UFC, базовый оклад по которому составляет от $ 500 тыс. до $ 600 тыс. Позже президент UFC Дана Уайт выразил уверенность, что стороны всё-таки сумеют договориться.
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