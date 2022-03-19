Абдель-Азиз предложил Уайту запустить боксёрский промоушен ради боя Макгрегора и Усмана

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз выступил с предложением для президента UFC Даны Уайта организовать боксёрский промоушен, чтобы устроить в нём поединок с участием чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана и бывшего чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Если Дана думает, что бой между Камару и Конором получится нечестным, то, быть может, это хорошая возможность запустить промоушен Zuffa Boxing. Тогда мы наконец сможем перестать говорить об этих фальшивых бойцах из мира бокса», — написал Абдель-Азиз на своей странице в «Твиттере».

Ранее Макгрегор заявил о желании провести с Камару титульный бой в полусреднем весе, что вскоре иронично прокомментировал сам Усман.