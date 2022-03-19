Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хрюнов заявил, что Трамп помешал Харитонову провести бой с экс-чемпионом Стиверном

Хрюнов заявил, что Трамп помешал Харитонову провести бой с экс-чемпионом Стиверном
Комментарии

Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что тяжеловес ММА Сергей Харитонов изначально должен был провести поединок по правилам бокса с экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC Бермейном Стиверном, но этому помешал бывший президент США Дональд Трамп.

«Готовился бой с Бермейном Стиверном. Был подписан контракт, это боксёр Дона Кинга. Это было до всех событий. У меня даже афиша есть с Бермейном Стиверном. Но наступили обстоятельства, и Дон Кинг говорит: «Мне звонил Дональд Трамп, сказал не делать этого».

Малику Скотту спасибо, что он на это не посмотрел. Ни один человек не сказал ему: «Езжай сюда». Он приехал. Это невероятное чудо в сегодняшних условиях.

Все люди рассуждают, собирают круглый стол, а сейчас время действовать. Вот я умею это сделать, да? Человек приехал, и мы с вами посмотрели бой высочайшего уровня.

Хочу вас всех с этим поздравить. Это невероятно тяжело, но получилось», — приводит слова Хрюнова Sport24.
Напомним, накануне Харитонов в боксёрском поединке одолел американца Малика Скотта.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

«Он приехал, чего ещё?» Харитонов еле дожил до гонга, этого хватило для победы «Он приехал, чего ещё?» Харитонов еле дожил до гонга, этого хватило для победы
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022