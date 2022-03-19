Хрюнов заявил, что Трамп помешал Харитонову провести бой с экс-чемпионом Стиверном

Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что тяжеловес ММА Сергей Харитонов изначально должен был провести поединок по правилам бокса с экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC Бермейном Стиверном, но этому помешал бывший президент США Дональд Трамп.

«Готовился бой с Бермейном Стиверном. Был подписан контракт, это боксёр Дона Кинга. Это было до всех событий. У меня даже афиша есть с Бермейном Стиверном. Но наступили обстоятельства, и Дон Кинг говорит: «Мне звонил Дональд Трамп, сказал не делать этого».

Малику Скотту спасибо, что он на это не посмотрел. Ни один человек не сказал ему: «Езжай сюда». Он приехал. Это невероятное чудо в сегодняшних условиях.

Все люди рассуждают, собирают круглый стол, а сейчас время действовать. Вот я умею это сделать, да? Человек приехал, и мы с вами посмотрели бой высочайшего уровня.

Хочу вас всех с этим поздравить. Это невероятно тяжело, но получилось», — приводит слова Хрюнова Sport24.

Напомним, накануне Харитонов в боксёрском поединке одолел американца Малика Скотта.

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