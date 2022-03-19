Дана Уайт назвал двух главных претендентов на бой за временный титул в тяжёлом весе

Президент UFC Дана Уайт заявил, что промоушен рассматривает возможность организации боя за временный титул в тяжёлом весе. Причина — отсутствие чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну — боец восстанавливается после перенесённой на колене операции.



«Да, вероятно, будет бой за временный титул. Вообще я бы предпочёл отказаться от временного титула, но всё-таки он должен быть. Это часть нашего бизнеса. Так вот, когда чемпион вернётся, он сразу же получит возможность сразиться с парнем, который является претендентом номер один.



Я лично пока ничего не слышал от Стипе Миочича или Джона Джонса, но это не значит, что матчмейкеры не разговаривали с ними. Уверен, что такие разговоры были. Думаю, они и есть те два парня», — приводит слова Уайта BJ Penn со ссылкой на подкаст My Mom’s Basement.

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