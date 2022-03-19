«Два месяца из зала не выходил!» Ислам Махачев показал новые фото
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30-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе UFC, разместил новый пост у себя в «инстаграме», показав несколько своих фотографий.
«Два месяца из зала не выходил! Теперь я…» — подписал фотографии Ислам.
Напомним, последний бой Махачев провёл с представителем США Бобби Грином. Поединок закончился победой российского спортсмена в первом раунде техническим нокаутом. Ислам одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении — оно случилось ещё в 2015 году, когда в октябре в рамках турнира UFC 192 Махачев уступил представителю Бразилии Адриано Мартинсу техническим нокаутом в первом раунде.
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