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Тим Цзю — о бое с Гуше: я здесь не для того, чтобы победить решением судей!

Тим Цзю — о бое с Гуше: я здесь не для того, чтобы победить решением судей!
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Австралийский боксёр русского происхождения Тимофей Цзю поделился мыслями о поединке с 34-летним американцем Терреллом Гуше. В настоящее время Цзю находится в Лас-Вегасе, где осуществляет подготовку к предстоящему противостоянию.

«У меня уже было несколько тренировочных лагерей здесь, в Лас-Вегасе, так что здешняя местность мне знакома. До Миннеаполиса отсюда совсем недалеко, но здесь, в Лас-Вегасе, намного теплее, поэтому я рад, что приехал сюда.

Я иду драться, иду побеждать. Если нужно будет победить нокаутом, буду делать всё, чтобы этого добиться. Я здесь не для того, чтобы перебить соперника по ударам и выиграть с помощью решения судей!

Признаюсь, я очень хотел дебютировать именно здесь — ещё с тех пор, как одолел Джеффа Хорна. Здорово, что наконец представилась эта возможность.

Это будет интересный бой. У Гуше есть инструменты, которые он может использовать для победы. У него отличные навыки, быстрые руки и хороший набор ударов. Мне нравятся боксёры, действующие в таком стиле», — приводит слова Цзю BoxingScene.

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