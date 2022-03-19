Эдвардс: Усман ни при каких условиях не победит Сауля Альвареса

Боец UFC Леон Эдвардс высказался о потенциальном поединке между чемпионом лиги в полусреднем весе Камару Усманом и чемпионом мира по боксу Саулем Альваресом.



«Я не знаю, о чём думает Усман. Он ни при каких условиях не побьёт Альвареса, и меня ему тоже не победить. Я видел, как он однажды заявил, что собирается бороться со мной на протяжении всего боя. Усман может делать всё, что захочет. Я готов к бою. Что до боя с Канело, то он либо хочет получить жирный чек, либо собирается проверить себя. Тут один из двух вариантов.



Карьера в спорте достаточно скоротечна, поэтому если ты можешь заработать, то делай это. Я буду чемпионом, когда он уйдёт. Так что я заберу у него титул, а затем он может уйти и делать всё, что ему угодно», — приводит слова Леона Эдвардса Mirror.