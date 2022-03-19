Дана Уайт готов организовать бой между Конором Макгрегором и Камару Усманом

Президент UFC Дана Уайт высказался о потенциальном поединке между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и чемпионом лиги в полусреднем весе Камару Усманом.
«Это выглядит интересно. Он приедет в Вегас, и мы обсудим этот момент. Посмотрим, как всё получится. Уверен, что любой бой с участием Макгрегора будет выгодным с финансовой точки зрения», — приводит слова Даны Уайта BJPenn.
Напомним, последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, американцем Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.
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