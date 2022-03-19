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Мухаммад Мокаев одержал победу в дебютном поединке в UFC за 58 секунд

Мухаммад Мокаев одержал победу в дебютном поединке в UFC за 58 секунд
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Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев одержал победу в дебютном поединке в UFC. Соперником Мокаева был американский боец Коди Дёрден. Бой завершился уже в первом раунде — Мухаммад успешно провёл удушающий приём уже через 58 секунд после стартового гонга.

Для Мокаева эта победа стала седьмой в профессиональных ММА в восьми поединках. Ещё один поединок Мухаммада был признан несостоявшимся. Коди Дёрден потерпел пятое поражение в 18 поединках. На его счету 12 побед, ещё один бой завершился вничью.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в телеграм-канале UFC Russia.

UFC Fight Night 204

Основной кард

Александр Волков – Том Аспиналл
Арнольд Аллен – Дэн Хукер
Пэдди Пимблетт – Родриго Варгас
Гуннар Нельсон – Такаши Сато
Луана Каролина – Молли Макканн
Джей Херберт – Илия Топурия

Предварительный кард

Макван Амирхани – Майк Гранди
Шамиль Абдурахимов – Сергей Павлович
Пол Крейг – Никита Крылов
Джек Шор – Тимур Валиев
Кори Маккенна – Элиз Рид
Коди Дёрден – Мухаммад Мокаев — победа Мокаева удушающим приёмом в первом раунде (0:58).

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