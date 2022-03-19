Мухаммад Мокаев одержал победу в дебютном поединке в UFC за 58 секунд

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев одержал победу в дебютном поединке в UFC. Соперником Мокаева был американский боец Коди Дёрден. Бой завершился уже в первом раунде — Мухаммад успешно провёл удушающий приём уже через 58 секунд после стартового гонга.



Для Мокаева эта победа стала седьмой в профессиональных ММА в восьми поединках. Ещё один поединок Мухаммада был признан несостоявшимся. Коди Дёрден потерпел пятое поражение в 18 поединках. На его счету 12 побед, ещё один бой завершился вничью.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в телеграм-канале UFC Russia.

UFC Fight Night 204



Основной кард



Александр Волков – Том Аспиналл

Арнольд Аллен – Дэн Хукер

Пэдди Пимблетт – Родриго Варгас

Гуннар Нельсон – Такаши Сато

Луана Каролина – Молли Макканн

Джей Херберт – Илия Топурия



Предварительный кард



Макван Амирхани – Майк Гранди

Шамиль Абдурахимов – Сергей Павлович

Пол Крейг – Никита Крылов

Джек Шор – Тимур Валиев

Кори Маккенна – Элиз Рид

Коди Дёрден – Мухаммад Мокаев — победа Мокаева удушающим приёмом в первом раунде (0:58).

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