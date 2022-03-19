Тимур Валиев проиграл Джеку Шору единогласным решением судей на турнире UFC в Лондоне

Российский боец смешанных единоборств Тимур Валиев уступил Джеку Шору в поединке на турнире UFC Fight Night 204. Бой продлился все три запланированных раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу ирландскому спортсмену.



Для Валиева это поражение стало третьим в 22 поединках. На счету россиянина 18 побед, ещё один бой был признан несостоявшимся. Джек Шор одержал 16-ю победу в 16 поединках.



UFC Fight Night 204



Основной кард



Александр Волков – Том Аспиналл

Арнольд Аллен – Дэн Хукер

Пэдди Пимблетт – Родриго Варгас

Гуннар Нельсон – Такаши Сато

Луана Каролина – Молли Макканн

Джей Херберт – Илия Топурия



Предварительный кард



Макван Амирхани – Майк Гранди

Шамиль Абдурахимов – Сергей Павлович

Пол Крэйг – Никита Крылов

Джек Шор – Тимур Валиев — победа Шора единогласным решением судей

Кори Маккенна – Элиз Рид — победа Рид раздельным решением судей

Коди Дёрден – Мухаммад Мокаев — победа Мокаева удушающим приёмом в первом раунде (0:58).