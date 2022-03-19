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Тимур Валиев проиграл Джеку Шору единогласным решением судей на турнире UFC в Лондоне

Тимур Валиев проиграл Джеку Шору единогласным решением судей на турнире UFC в Лондоне
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Российский боец смешанных единоборств Тимур Валиев уступил Джеку Шору в поединке на турнире UFC Fight Night 204. Бой продлился все три запланированных раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу ирландскому спортсмену.

Для Валиева это поражение стало третьим в 22 поединках. На счету россиянина 18 побед, ещё один бой был признан несостоявшимся. Джек Шор одержал 16-ю победу в 16 поединках.

UFC Fight Night 204

Основной кард

Александр Волков – Том Аспиналл
Арнольд Аллен – Дэн Хукер
Пэдди Пимблетт – Родриго Варгас
Гуннар Нельсон – Такаши Сато
Луана Каролина – Молли Макканн
Джей Херберт – Илия Топурия

Предварительный кард

Макван Амирхани – Майк Гранди
Шамиль Абдурахимов – Сергей Павлович
Пол Крэйг – Никита Крылов
Джек Шор – Тимур Валиев — победа Шора единогласным решением судей
Кори Маккенна – Элиз Рид — победа Рид раздельным решением судей
Коди Дёрден – Мухаммад Мокаев — победа Мокаева удушающим приёмом в первом раунде (0:58).

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