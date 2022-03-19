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Никита Крылов проиграл Полу Крэйгу на турнире UFC в Лондоне

Никита Крылов проиграл Полу Крэйгу на турнире UFC в Лондоне
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Украинский боец смешанных единоборств Никита Крылов потерпел поражение на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне. Соперником Крылова был шотландец Пол Крэйг. Бой завершился уже в первом раунде — Крэйг удачно провёл «треугольник», оформив досрочную победу.

Для Крылова это поражение стало девятым при 27 победах. Пол Крэйг одержал 16-ю победу в 20 встречах.

UFC Fight Night 204

Основной кард

Александр Волков – Том Аспиналл
Арнольд Аллен – Дэн Хукер
Пэдди Пимблетт – Родриго Варгас
Гуннар Нельсон – Такаши Сато
Луана Каролина – Молли Макканн
Джей Херберт – Илия Топурия

Предварительный кард

Макван Амирхани – Майк Гранди
Шамиль Абдурахимов – Сергей Павлович
Пол Крэйг – Никита Крылов — победа Крэйга приёмом в первом раунде (3:57)
Джек Шор – Тимур Валиев — победа Шора единогласным решением судей
Кори Маккенна – Элиз Рид — победа Рид раздельным решением судей
Коди Дёрден – Мухаммад Мокаев — победа Мокаева удушающим приёмом в первом раунде (0:58).

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