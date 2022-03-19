Никита Крылов проиграл Полу Крэйгу на турнире UFC в Лондоне

Украинский боец смешанных единоборств Никита Крылов потерпел поражение на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне. Соперником Крылова был шотландец Пол Крэйг. Бой завершился уже в первом раунде — Крэйг удачно провёл «треугольник», оформив досрочную победу.



Для Крылова это поражение стало девятым при 27 победах. Пол Крэйг одержал 16-ю победу в 20 встречах.



UFC Fight Night 204



Основной кард



Александр Волков – Том Аспиналл

Арнольд Аллен – Дэн Хукер

Пэдди Пимблетт – Родриго Варгас

Гуннар Нельсон – Такаши Сато

Луана Каролина – Молли Макканн

Джей Херберт – Илия Топурия



Предварительный кард



Макван Амирхани – Майк Гранди

Шамиль Абдурахимов – Сергей Павлович

Пол Крэйг – Никита Крылов — победа Крэйга приёмом в первом раунде (3:57)

Джек Шор – Тимур Валиев — победа Шора единогласным решением судей

Кори Маккенна – Элиз Рид — победа Рид раздельным решением судей

Коди Дёрден – Мухаммад Мокаев — победа Мокаева удушающим приёмом в первом раунде (0:58).