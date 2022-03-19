Илия Топурия одержал досрочную победу над Джеем Хербертом на турнире UFC в Лондоне

Испанский боец смешанного стиля грузинского происхождения Илия Топурия одержал победу на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне. Соперником Топурии был британец Джей Херберт. Бой завершился во втором раунде победой Илии нокаутом.



Для Херберта это поражение стало четвёртым в 15 поединках в смешанных единоборствах. Илия Топурия одержал 12-ю победу в 12 поединках.



UFC Fight Night 204



Основной кард



Александр Волков – Том Аспиналл

Арнольд Аллен – Дэн Хукер

Пэдди Пимблетт – Родриго Варгас

Гуннар Нельсон – Такаши Сато

Луана Каролина – Молли Макканн

Джей Херберт – Илия Топурия — победа Топурии нокаутом во втором раунде



Предварительный кард



Макван Амирхани – Майк Гранди — победа Амирхани приёмом в первом раунде (0:57)

Шамиль Абдурахимов – Сергей Павлович — победа Павловича техническим нокаутом в первом раунде (4:03)

Пол Крэйг – Никита Крылов — победа Крэйга приёмом в первом раунде (3:57)

Джек Шор – Тимур Валиев — победа Шора единогласным решением судей

Кори Маккенна – Элиз Рид — победа Рид раздельным решением судей

Коди Дёрден – Мухаммад Мокаев — победа Мокаева удушающим приёмом в первом раунде (0:58).