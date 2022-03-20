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Пэдди Пимблетт в первом раунде победил Родриго Варгаса на турнире UFC

Пэдди Пимблетт в первом раунде победил Родриго Варгаса на турнире UFC
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В ночь с 19 на 20 марта мск в столице Великобритании, Лондоне, проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 204. В рамках основного карда Пэдди Пимблетт встретился с мексиканцем Родриго Варгасом.

Бой завершился победой Пимблетта в первом раунде после удушающего приёма.

В соглавном бою турнира Дэн Хукер встретится с Арнольдом Алленом. Главным событием спортивного шоу станет поединок с участием россиянина Александра Волкова и британца Тома Аспиналла.

Ранее на турнире российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович одержал победу над соотечественником Шамилем Абдурахимовым. Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев одержал победу в дебютном поединке в UFC над американским бойцом Коди Дёрденом.

UFC 2022. UFC Fight Night 204, Лондон, Великобритания
Пэдди Пимблетт (W) - Родриго Варгас
20 марта 2022, воскресенье. 00:40 МСК
Пэдди Пимблетт
Окончено
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Родриго Варгас
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