Хукер проиграл Аллену в первом раунде техническим нокаутом на UFC Fight Night 204
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В ночь с 19 на 20 марта мск в столице Великобритании, Лондоне, проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 204. В соглавном бою турнира Дэн Хукер встретился с Арнольдом Алленом.
Бой завершился победой Аллена в первом раунде техническим нокаутом.
Главным событием спортивного шоу станет поединок с участием россиянина Александра Волкова и британца Тома Аспиналла.
Ранее на турнире российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович одержал победу над соотечественником Шамилем Абдурахимовым. Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев в дебютном поединке в UFC победил американского бойца Коди Дёрдена. Россиянин Тимур Валиев, в свою очередь, уступил Джеку Шору.
UFC 2022. UFC Fight Night 204, Лондон, Великобритания
Арнольд Аллен (W) - Дэн Хукер
20 марта 2022, воскресенье. 01:05 МСК
Арнольд Аллен
Окончено
TKO
Дэн Хукер
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