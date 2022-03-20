Хукер проиграл Аллену в первом раунде техническим нокаутом на UFC Fight Night 204

В ночь с 19 на 20 марта мск в столице Великобритании, Лондоне, проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 204. В соглавном бою турнира Дэн Хукер встретился с Арнольдом Алленом.

Бой завершился победой Аллена в первом раунде техническим нокаутом.

Главным событием спортивного шоу станет поединок с участием россиянина Александра Волкова и британца Тома Аспиналла.

Ранее на турнире российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович одержал победу над соотечественником Шамилем Абдурахимовым. Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев в дебютном поединке в UFC победил американского бойца Коди Дёрдена. Россиянин Тимур Валиев, в свою очередь, уступил Джеку Шору.