Волков в первом раунде проиграл Аспиналлу в главном бою турнира UFC

В ночь с 19 на 20 марта мск в столице Великобритании, Лондоне, завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 204. Главным событием спортивного шоу стал поединок с участием россиянина Александра Волкова и британца Тома Аспиналла.

Бой завершился победой британца в первом раунде сабмишеном.

Таким образом, на счету Волкова стало 10 поражений и 34 победы в смешанных единоборствах. Аспиналл, в свою очередь, одержал 12-ю победу в смешанных единоборствах и допустил 2 поражения.

Ранее на турнире российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович одержал победу над соотечественником Шамилем Абдурахимовым. Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев в дебютном поединке в UFC победил американского бойца Коди Дёрдена. Россиянин Тимур Валиев, в свою очередь, уступил Джеку Шору.