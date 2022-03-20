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Волков в первом раунде проиграл Аспиналлу в главном бою турнира UFC

Волков в первом раунде проиграл Аспиналлу в главном бою турнира UFC
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В ночь с 19 на 20 марта мск в столице Великобритании, Лондоне, завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 204. Главным событием спортивного шоу стал поединок с участием россиянина Александра Волкова и британца Тома Аспиналла.

Бой завершился победой британца в первом раунде сабмишеном.

Таким образом, на счету Волкова стало 10 поражений и 34 победы в смешанных единоборствах. Аспиналл, в свою очередь, одержал 12-ю победу в смешанных единоборствах и допустил 2 поражения.

Ранее на турнире российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович одержал победу над соотечественником Шамилем Абдурахимовым. Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев в дебютном поединке в UFC победил американского бойца Коди Дёрдена. Россиянин Тимур Валиев, в свою очередь, уступил Джеку Шору.

UFC 2022. UFC Fight Night 204, Лондон, Великобритания
Александр Волков - Том Аспиналл (W)
20 марта 2022, воскресенье. 01:30 МСК
Том Аспиналл
Окончено
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Александр Волков
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