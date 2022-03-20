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Аспиналл после победы над Волковым назвал бойца, с которым хочет провести следующий бой

Аспиналл после победы над Волковым назвал бойца, с которым хочет провести следующий бой
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Британский боец смешанных единоборств Том Аспиналл после победы над россиянином Александром Волковым в главном бою турнира UFC Fight Night 204 рассказал, с кем хочет провести следующий бой.

«Мы пьём пиво в Великобритании, а не только в Австралии. В следующий раз, Тай Туйваса, когда ты приедешь в Великобританию, давай сделаем это. Я готов», — приводит слова Аспиналла MMA Fighting.

Напомним, Аспиналл победил Волкова в первом раунде.

Аспиналл одержал 12-ю победу в смешанных единоборствах и допустил 2 поражения.

Туйваса, в свою очередь, провёл в смешанных единоборствах 18 боёв, в которых одержал 14 побед и потерпел четыре поражения. В своём последнем бой австралиец победил Деррика Льюиса на турнире UFC 271.

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