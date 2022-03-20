Дос Аньос и Дана Уайт отреагировали на поражение Крылова на турнире UFC

Бразильский боец смешанных боевых искусств Рафаэль дос Аньос и президент UFC Дана Уайт отреагировали на поражение Никиты Крылова на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне.



«Джиу-джитсу спасает жизни», — написал в своём твиттере дос Аньос.



«Теперь ты знаешь», — написал в своём твиттере Уайт.



Крылов проиграл шотландцу Полу Крэйгу. Бой завершился уже в первом раунде — Крэйг удачно провёл «треугольник», оформив досрочную победу. Для Крылова это поражение стало девятым при 27 победах. Пол Крэйг одержал 16-ю победу в 20 встречах.

В главном поединке вечера россиянин Александр Волков проиграл британцу Тому Аспиналле. Бой завершился в первом раунде сабмишеном.

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