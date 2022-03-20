Гора из «Игры престолов» победил стронгмена Эдди Холла

В Дубае (ОАЭ) состоялся боксёрский турнир, который возглавили обладатели звания сильнейших мужчин мира, чтобы закончить почти пятилетнее соперничество: исландец Хафтор Бьёрнссон, известный по роли Григора Клигана и прозвищу Гора в сериале «Игра престолов» победил англичанина Эдди Холла по прозвищу Зверь.

Холл является чемпионом мира по пауэрлифтингу 2017 года, а Бьёрнссон — 2018-го. Их вражда началась в 2017 году, когда Эдди стал чемпионом мира. Но Гора не признал победу англичанина, обвинив его в запрещённых повторениях, а также необъективном судействе. Также в мае 2020 года, в разгар пандемии, Бьёрнссон побил рекорд Холла по становой тяге на 1 кг.

Холл в начале поединка владел инициативой, но ему не удалось сохранить её. За шесть трёхминутных раундов Бьёрнссон тиржды отправлял соперника в нокаут. Именно он и покинул ринг с победой единогласным решением судей 57-54. Это было четвертое выступление Бьёрнссона в любительском боксе, после поединка его счёт — 2-0-2.