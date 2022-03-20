Гора из «Игры престолов» победил стронгмена Эдди Холла

В Дубае (ОАЭ) состоялся боксёрский турнир, который возглавили обладатели звания сильнейших мужчин мира, чтобы закончить почти пятилетнее соперничество: исландец Хафтор Бьёрнссон, известный по роли Григора Клигана и прозвищу Гора в сериале «Игра престолов» победил англичанина Эдди Холла по прозвищу Зверь.
Холл является чемпионом мира по пауэрлифтингу 2017 года, а Бьёрнссон — 2018-го. Их вражда началась в 2017 году, когда Эдди стал чемпионом мира. Но Гора не признал победу англичанина, обвинив его в запрещённых повторениях, а также необъективном судействе. Также в мае 2020 года, в разгар пандемии, Бьёрнссон побил рекорд Холла по становой тяге на 1 кг.
Холл в начале поединка владел инициативой, но ему не удалось сохранить её. За шесть трёхминутных раундов Бьёрнссон тиржды отправлял соперника в нокаут. Именно он и покинул ринг с победой единогласным решением судей 57-54. Это было четвертое выступление Бьёрнссона в любительском боксе, после поединка его счёт — 2-0-2.
- 20 марта 2022
-
07:47
-
03:26
-
03:13
-
02:42
-
02:09
-
01:37
-
01:16
-
01:06
-
00:56
- 19 марта 2022
-
23:30
-
22:33
-
22:19
-
21:55
-
20:52
-
19:48
-
18:38
-
17:45
-
16:33
-
15:47
-
15:16
-
14:13
-
12:50
-
12:28
-
11:41
-
11:07
-
10:42
-
10:05
-
09:12
-
09:06
-
08:29
-
00:54
-
00:49
- 18 марта 2022
-
23:51
-
22:51
-
21:55