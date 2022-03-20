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«Ты главный задира в мире». Пимблетт вызвал на бой основателя Facebook Цукерберга

«Ты главный задира в мире». Пимблетт вызвал на бой основателя Facebook Цукерберга
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Британский боец UFC Пэдди Пимблетт заявил, что не против проведения поединка с соучредителем социальной сети Facebook Марком Цукербергом.

«С кем я теперь хочу биться? Я отдохну. Несколько недель назад я сделал операцию на колене, но всё равно вышел и быстро победил.

Но, слушайте, я хочу биться с Марком Цукербергом, я хочу втащить ему. Ты надоел мне, приятель. Ты мне надоел, блокируешь мои аккаунты, хотя я только помогаю благотворительным фондам и людям с ментальным проблемами. Ты — главный задира во всём мире, чувак», — сказал Пимблетт по окончании своего боя на UFC Fight Night 204.

На UFC Fight Night 204 Пэдди встретился с мексиканцем Родриго Варгасом. Бой завершился победой Пимблетта в первом раунде после удушающего приёма.

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