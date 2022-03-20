Геннадий Головкин подал иск в суд на Golden Boy Promotions, требуя взыскать $ 3 млн

Действующий чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и IBO, представитель Казахстана Геннадий Головкин подал иск против промоутерской компании Golden Boy Promotions. Об этом сообщает BoxingScene.
Сторона Головкина требует взыскать с компании не менее $ 3 млн, так как считает, что прибыль от организации реванша с Саулем Альваресом, состоявшегося в сентябре 2018 года, была распределена неправильно. Вечер бокса был организован компаниями Golden Boy Promotions и GGG Promotions, принадлежащей самому Головкину.
Следующий бой Головкин проведёт с представителем Японии Рётой Муратой. состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония). Альварес в ночь с 7 на 8 мая сразится с россиянином Дмитрием Биволом.
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