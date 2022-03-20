«Он сделал то же самое, что и Мокаев». Уайт рассказал о первом знакомстве с Аспиналлом

Президента UFC Дану Уайта во время пресс-конференции турнира UFC Fight Night 204 спросили о сообщении от Мухаммада Мокаева четырёхлетней давности в директе «Инстаграма», где Мокаев заявил, что однажды будет драться в UFC. Уайт вспомнил историю знакомства с британцем Томом Аспиналлом.



«Никто мне не рассказывал про эту историю с Мокаевым. Знаете, Том Аспиналл сделал то же самое. Я с ним познакомился впервые, когда ему было 12 лет. Тогда он подошёл ко мне и сказал: «Я буду драться у тебя однажды». Мне нравятся такие истории», — сказал Уайт.



Напомним, Аспинал на UFC Fight Night 204 проводил бой с россиянином Александром Волковым, победив сабмишеном в первом раунде и одержав за счёт этого уже 12-ю победу в смешанных единоборствах.