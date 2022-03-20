Шлеменко: говорят, что карьера Волкова закончена? Так и есть

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мыслями о поражении соотечественника Александра Волкова, которое он потерпел в поединке с британцем Томом Аспиналлом на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне.

«Что-то он вообще ничего не показал, жалко его. Думал, он сейчас приберёт англичанина, на взвешивании уверенный был такой. Может, впервые в жизни зал был так настроен против Саши. Может, это как-то его сбило, подломило, потому что не припомню, чтобы у него были в карьере такие бои, когда такой жёсткий гул. Также он долго разгоняется, соперник этим воспользовался. Пока Саша не успел разогнаться, Аспиналл перехитрил его во всех аспектах.



Говорят, что карьера закончена? Так и есть. Я сейчас скажу про него и жёстко, и не жёстко. Саша всегда ехал на недооценке. Его чаще всего люди недооценивали, думали: ну что такого, худой парень, длинный, ничего особенного, сейчас выйдем и сломаем его. Ломали, ломали — а он не ломается. А сейчас Саша поздоровел, стал улыбаться, стал уверенным в себе. Люди стали больше готовиться к нему. Чтобы вернуться, нужно что-то изменить. Может быть, настрой», – сказал Шлеменко в интервью на YouTube-канале Александра Лютикова.

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