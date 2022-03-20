Чимаев обратился к Мокаеву после его победы в дебютном бою в UFC

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поздравил британского бойца дагестанского происхождения Мухаммада Мокаева с победой, одержанной им в дебютном поединке в UFC с американцем Коди Дёрденом. Бой проходил на турнире UFC Fight Night 204.



«Чемпион», — написал Чимаев в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 204 проходил в ночь с 19 на 20 марта мск. Бой Мокаева и Дёрдена завершился в первом раунде, после того как Мухаммад успешно провёл удушающий приём уже через 58 секунд после стартового гонга. Для Мокаева эта победа стала седьмой в профессиональных ММА в восьми поединках.



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