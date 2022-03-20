«Хорошо, что печень не взорвалась». Шлеменко — про боксёрский бой Харитонова

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о поединке с участием своего соотечественника Сергея Харитонова и американского боксёра Малика Скотта.
«Очень странный бесконтактный бой получился. С элементами мистики. Скажу просто: Сергей – боец хороший, но актёр из него не очень хороший. Я, конечно, улыбался. Было важно, когда случился нокдаун после попадания в локоть. И там сидел Николай Валуев, которого, видимо, не предупредили об этой сцене. Прикольно было его слушать. Сначала: «О, это печень! Это печень! Давайте дождёмся повтора». Дождались повтора и такие: «О, подождите, это же не печень…» И что им делать? Такая пауза случилась, видно, им тяжело было комментировать. Короче, прикольно было смотреть на актёрскую игру этих двух парней.
Могло ли так отрикошетить от локтя? Конечно. Я же говорю, он владеет бесконтактным боем. В интернете много таких видео, как человек с 20 метров посылает удар, и соперник, чувствуя энергию, падает. Такие видео в основном в Интернете. Они просто слишком жёсткие для жизни. Хорошо, у Сергея печень не взорвалась. А если б взорвалась, потеряли бы человека. Жестко они подрались», – приводит слова Шлеменко Sport24.
Бой Харитонова и Скотта возглавил турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок продлился все запланированные шесть раундов по три минуты, по итогам которых судьи отдали победу раздельным решением Харитонову — 58:57, 57:58, 58:57.
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