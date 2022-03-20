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Махачев — о поражении Валиева решением судей: первые два раунда он выглядел лучше

Махачев — о поражении Валиева решением судей: первые два раунда он выглядел лучше
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30-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе UFC, поделился мнением о поражении соотечественника Тимур Валиев в поединке с валлийцем Джеком Шором на турнире UFC Fight Night 204.

«Посмотрел ещё раз бой Тимура. Моё мнение: первые два раунда Тимур выглядел лучше», — написал Махачев в «сториз» своего «инстаграма».

UFC Fight Night 204 состоялся в ночь с 19 на 20 марта в Лондоне. Бой Валиева и Шора продлился все три запланированных раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Джеку.

Для Валиева это поражение стало третьим в 22 поединках. В активе российского бойца 18 побед, ещё один поединок был признан несостоявшимся. Шор одержал 16-ю победу в 16 поединках.

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