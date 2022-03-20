Тим Цзю: мой отец не слишком много говорил со мной о том, чего ожидать от боёв в США

Австралийский боксёр русского происхождения Тимофей Цзю высказался по поводу предстоящего дебюта в США. Напомним, Цзю встретится с 34-летним американцем Терреллом Гаушей.

«Я очень хотел дебютировать в США с тех пор, как победил Джеффа Хорна. Хорошо, что я наконец-то здесь. Это реальная возможность для меня.



Мой отец не слишком много говорил со мной о том, чего ожидать от боёв в США. В основном он просто напоминает мне, чтобы я был готов, что я всегда и делаю. Я профессионал и дерусь без остановки. Я не отдыхаю и не провожу медовые месяцы, как некоторые другие бойцы.



Для меня это большое дело — быть в таком положении, выступая хедлайнером на Showtime. В детстве ты мечтаешь об этом, а теперь, когда это происходит на самом деле, ты понимаешь, насколько это здорово. Я первый австралиец, который дебютировал в США в качестве хедлайнера, даже ещё не выиграв титул чемпиона мира. Это показывает, что то, что мы сделали до сих пор, очень хорошо для данного момента», — приводит слова Цзю BoxingScene.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».