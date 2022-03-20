«Двигается как полулегковес». Александр Волкановски — об Аспиналле

Чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Александр Волкановски высказался по поводу победы Тома Аспиналла в бою с россиянином Александром Волковым на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне.

«Том Аспиналл очень хорош! Он двигается как полулегковес», — написал Волкановски в своём «твиттере».

UFC Fight Night 204 проходил в ночь с 19 на 20 марта мск. Бой Волкова и Аспиналла был главным событием спортивного шоу. Поединок завершился победой британца сабмишеном в первом раунде.



На счету Волкова стало 10 поражений при 34 победах в смешанных единоборствах. Аспиналл одержал 12-ю победу в смешанных единоборствах и допустил 2 поражения.



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