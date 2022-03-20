Чемпион ОИ Стивенсон завершил карьеру в борьбе и перешёл в WWE

Олимпийский чемпион Игр в Токио борец Гейбл Стивенсон официально ушёл из спорта после того, как в субботу вечером в Детройте выиграл второй подряд титул чемпиона NCAA. Теперь он будет выступать в WWE, который специализируется на рестлинге.
«Всё кончено. Я знал, для чего пришёл. Я собирался выиграть олимпийское золото, снова выиграть национальный турнир. Это просто странно. Я не знаю, как это описать», — приводит слова Стивенсона ESPN.
Стивенсон был фаворитом на повторное звание чемпиона NCAA после выступления на Олимпийских играх 2020 года, где он завоевал золотую медаль в весе до 125 кг. В финальном поединке в Токио Стивенсон встречался с Джено Петриашвили из Грузии. На последних секундах поединка он вырвался вперёд по очкам и стал олимпийским чемпионом.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 20 марта 2022
-
19:19
-
18:07
-
17:28
-
16:25
-
15:28
-
14:33
-
13:26
-
12:50
-
12:23
-
11:23
-
11:17
-
10:40
-
10:17
-
09:17
-
09:11
-
08:34
-
07:47
-
03:26
-
03:13
-
02:42
-
02:09
-
01:37
-
01:16
-
01:06
-
00:56
- 19 марта 2022
-
23:30
-
22:33
-
22:19
-
21:55
-
20:52
-
19:48
-
18:38
-
17:45
-
16:33
-
15:47