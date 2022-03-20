Чемпион ОИ Стивенсон завершил карьеру в борьбе и перешёл в WWE

Олимпийский чемпион Игр в Токио борец Гейбл Стивенсон официально ушёл из спорта после того, как в субботу вечером в Детройте выиграл второй подряд титул чемпиона NCAA. Теперь он будет выступать в WWE, который специализируется на рестлинге.

«Всё кончено. Я знал, для чего пришёл. Я собирался выиграть олимпийское золото, снова выиграть национальный турнир. Это просто странно. Я не знаю, как это описать», — приводит слова Стивенсона ESPN.

Стивенсон был фаворитом на повторное звание чемпиона NCAA после выступления на Олимпийских играх 2020 года, где он завоевал золотую медаль в весе до 125 кг. В финальном поединке в Токио Стивенсон встречался с Джено Петриашвили из Грузии. На последних секундах поединка он вырвался вперёд по очкам и стал олимпийским чемпионом.

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