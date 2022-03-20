«Никто не пил пиво после боя». Туйваса ответил на вызов Аспиналла

Боец UFC Тай Туйваса ответил на вызов Тома Аспиналла, который он бросил ему после окончания турнира UFC Fight Night 204 в Лондоне.

«Никто не пил пиво после боя. Теперь все так делают», — написал Туйваса в своём «твиттере».

Напомним, Аспиналл победил Волкова в первом раунде.



Аспиналл одержал 12-ю победу в смешанных единоборствах и допустил 2 поражения.



Туйваса, в свою очередь, провёл в смешанных единоборствах 18 боёв, в которых одержал 14 побед и потерпел четыре поражения. В своём последнем бою австралиец победил Деррика Льюиса на турнире UFC 271. Туйваса известен также тем, что пьёт пиво из кроссовка после своих поединков.

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