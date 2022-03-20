Гилберт Бёрнс: Ковингтон должен сразиться с реальным соперником. Например, со мной

Боец UFC Гилберт Бёрнс высказался по поводу американца Колби Ковингтона.

«Я думаю, Колби должен сразиться с реальным соперником. Давным-давно он не сражался с реальными соперниками в своём дивизионе.

Он должен встретиться, может быть, со мной или Хамзатом, или с победителем боя Луке – Мухаммад, или с Шоном Брэди. Я не знаю, с одним из этих парней», — приводит слова Бёрнса MMA News.

Последний бой Колби проводил с Хорхе Масвидалем. Он праздновал победу единогласным решением судей. Теперь на его счету 17 побед в смешанных единоборствах, а также 3 поражения. После этого поединка Ковингтон вызвал на бой бывшего временного чемпиона промоушена в лёгком весе Дастина Порье.



Ранее Ковингтон признался, что приоритетным следующим поединком для него был бы бой с действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе Камару Усманом.

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