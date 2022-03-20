Гилберт Бёрнс: Ковингтон должен сразиться с реальным соперником. Например, со мной

Боец UFC Гилберт Бёрнс высказался по поводу американца Колби Ковингтона.
«Я думаю, Колби должен сразиться с реальным соперником. Давным-давно он не сражался с реальными соперниками в своём дивизионе.
Он должен встретиться, может быть, со мной или Хамзатом, или с победителем боя Луке – Мухаммад, или с Шоном Брэди. Я не знаю, с одним из этих парней», — приводит слова Бёрнса MMA News.
Последний бой Колби проводил с Хорхе Масвидалем. Он праздновал победу единогласным решением судей. Теперь на его счету 17 побед в смешанных единоборствах, а также 3 поражения. После этого поединка Ковингтон вызвал на бой бывшего временного чемпиона промоушена в лёгком весе Дастина Порье.
Ранее Ковингтон признался, что приоритетным следующим поединком для него был бы бой с действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе Камару Усманом.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 20 марта 2022
-
23:51
-
22:53
-
21:22
-
20:19
-
19:19
-
18:07
-
17:28
-
16:25
-
15:28
-
14:33
-
13:26
-
12:50
-
12:23
-
11:23
-
11:17
-
10:40
-
10:17
-
09:17
-
09:11
-
08:34
-
07:47
-
03:26
-
03:13
-
02:42
-
02:09
-
01:37
-
01:16
-
01:06
-
00:56
- 19 марта 2022
-
23:30
-
22:33
-
22:19
-
21:55
-
20:52
-
19:48