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«Подписывай или уходи». Мусаси – о том, как UFC ведёт переговоры

«Подписывай или уходи». Мусаси – о том, как UFC ведёт переговоры
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Чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси высказался о том, как UFC проводит переговоры с бойцами.

«Мне сказали подписывать (контракт, прим. «Чемпионата») или уходить, потому что я только что пришёл из Strikeforce (спортивная организация, занимавшаяся промоушеном боёв по кикбоксингу и смешанным боевым единоборствам, в 2011-м была выкуплена UFC, прим. «Чемпионата») и не был достаточно хорош в UFC. Там не было никаких переговоров, или ты подписываешь или покидаешь промоушен.
UFC могут быть очень жёсткие в переговорах. Обычно люди думают, что там всё сладко, но поверь мне, это может быть очень жестоко. Если ты им нужен, то Дана Уайт позвонит тебе. Но если иначе, то ты найдёшь себя на «Шердоге»(сайт, посвящённый ММА, прим. «Чемпионата»), так как от тебя избавились", — цитирует Мусаси «MMA News» со ссылкой на YouTube-канал «SHAK MMA».

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