«Верю, что Ян надерёт его задницу». Марлон Вера — о бое Петра со Стерлингом

Эквадорский боец UFC Марлон Вера высказался по поводу предстоящего боя между россиянином Петром Яном и американцем Алджэмейном Стерлингом за титул в легчайшем весе.

«На бумаге этот бой довольно лёгкий для Яна. У него просто лучше ударная техника. Но в этом и заключается суть ММА. Иногда не нужно быть Израилем Адесаньей, чтобы выиграть бой. В ММА другая скорость, другая дальность. Ты можешь бросить три хука подряд и бац, ты победил. Это не такой спорт, как бокс или кикбоксинг, где большинство парней обладают идеальной техникой.

Когда видишь парня, который пришел из джиу-джитсу, ему наплевать на все и он просто начинает защищаться от проходов, а его удары трудно прочитать. Вот почему ты должен использовать всё понемногу. Но, знаете, в ММА все умеют бить.

Верю, что Ян надерёт ему задницу. Потому что Стерлинг устает каждый раз, когда ему не удается зацепиться за тебя. Он быстро устает, он волнуется. Ян же довольно спокоен», — приводит слова Веры MMA News.

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