Мокаев рассказал о серьёзной травме за 6 недель до дебютного боя в UFC

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев рассказал о том, что получил травму руки за шесть недель до своего дебютного боя в UFC. Несмотря на это, спортсмен не стал отказываться от поединка и одержал победу в противостоянии с американцем Коди Дёрденом на турнире UFC Fight Night 204.

«За шесть недель до боя я сломал руку в трёх местах, но никак не мог отказаться от дебюта!», — написал Мокаев в своём «твиттере».

Напомним, турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 204 проходил в ночь с 19 на 20 марта мск. Бой Мокаева и Дёрдена завершился в первом раунде, после того как Мухаммад успешно провёл удушающий приём уже через 58 секунд после стартового гонга. Для Мокаева эта победа стала седьмой в профессиональных ММА в восьми поединках.



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