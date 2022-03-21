Диллон Дэнис высмеял Ислама Махачева, поставив его фотографию на аватарку в «Твиттере»
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Боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, известный дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, обновил фотографию своего профиля в «Твиттере». В качестве аватарки он выбрал фото российского бойца Ислама Махачева.
Напомним, последний бой Махачев провёл с представителем США Бобби Грином. Поединок закончился победой российского спортсмена в первом раунде техническим нокаутом. Ислам одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении, которое случилось ещё в 2015 году, когда в октябре в рамках турнира UFC 192 Махачев уступил представителю Бразилии Адриано Мартинсу техническим нокаутом в первом раунде.
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