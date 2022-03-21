Дана Уайт поужинал с Хамзатом Чимаевым и Дарреном Тиллом

Президент UFC Дана Уайт опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и англичанином Дарреном Тиллом.
«Вернулся в Лондон и провёл ужин с парнями!», — написал Уайт.
В последний раз Чимаев проводил бой на турнире UFC 267, где ему противостоял китаец Ли Джинлианг. Хамзат победил за счёт удушающего приёма, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда.
Тилл в сентябре встречался с Дереком Брансоном. Победу в третьем раунде одержал Брансон, применив удушающий приём. Тилл проиграл свой четвёртый бой из пяти последних. Всего на его счету 18 побед в смешанных единоборствах и 4 поражения. В предыдущем бою англичанин проиграл представителю Австралии Роберту Уиттакеру.
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