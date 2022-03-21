«Величайший в будущем? Согласен!» Джошуа похвалил Мокаева

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, британец Энтони Джошуа высказался по поводу британского бойца дагестанского происхождения Мухаммада Мокаева, который одержал победу в дебютном поединке в UFC с американцем Коди Дёрденом. Бой проходил на турнире UFC Fight Night 204.
Джошуа ответил на «твит» издания Five Cantonas, в котором было сказано, что в будущем Мокаев может стать величайшим бойцом.
«Согласен!», — написал Джошуа.
Напомним, турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 204 проходил в ночь с 19 на 20 марта мск. Бой Мокаева и Дёрдена завершился в первом раунде, после того как Мухаммад успешно провёл удушающий приём уже через 58 секунд после стартового гонга. Для Мокаева эта победа стала седьмой в профессиональных ММА в восьми поединках.
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