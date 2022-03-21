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«Коротышку оставь мне, а блондинку забирай». Евлоев — Исмагулову о Топурии и Пимблетте

«Коротышку оставь мне, а блондинку забирай». Евлоев — Исмагулову о Топурии и Пимблетте
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Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев обратился к казахстанскому спортсмену Дамиру Исмагулову. Ранее Исмагулов заявил о том, что за один вечер сможет провести два боя — с Пэдди Пимблеттом и Илией Топурией.

«Братишка, не будь таким жадным. Коротенького сладкоежку мне оставь, блондинку можешь забирать», — написал Евлоев в своём «инстаграме»*.

На турнире UFC Fight Night 204 Пэдди Пимблетт встретился с представителем Мексики Родриго Варгасом. Бой завершился победой Пимблетта в первом раунде после удушающего приёма. Топурия на том же турнире проводил бой с британцем Джеем Хербертом, победив его нокаутом во втором раунде. После этого испанец грузинского происхождения вызвал на бой англичанина.

*Признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ

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«За один вечер могу с ними разобраться». Исмагулов — о Пимблетте и Топурии
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