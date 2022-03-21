Бивол: в России некоторые люди будут болеть за Альвареса

Российский боксёр, действующий чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол высказался о предстоящем поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
«Мексиканцы хотят, чтобы я побил Канело? Это забавно, но я ценю это. Это немного странно. Но, знаете, в России некоторые люди будут болеть за Канело. Некоторые мексиканцы будут болеть за меня. Это спорт», — рассказал Бивол в интервью, опубликованном на YouTube-канале FightHype.
Напомним, 7 мая Бивол проведёт поединок с чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом.
Альварес в ноябре нокаутировал Калеба Планта в 11-м раунде, забрав себе последний недостающий пояс второго среднего веса. Для Альвареса эта победа стала 57-й в профессиональном боксе при одном поражении. Альварес в 2021 году провёл три поединка и сумел завоевать все титулы во втором среднем весе, что сделало его первым боксёром в истории, который стал абсолютным чемпионом в этой категории.
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