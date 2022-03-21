Сехудо: должен ли «Тройной чемпион» объединять усилия с Петром Яном?

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо обратился к подписчикам с вопросом, должен ли он быть секундантом временного чемпиона организации Петра Яна во время боя с американцем Алджэмейном Стерлингом.
«Как вы думаете, должен ли «Тройной чемпион» объединять усилия с Петром Яном?» — написал Сехудо в своём «твиттере».
В настоящее время Ян и американский боец Алджэмейн Стерлинг готовятся к реваншу, который запланирован на турнир по смешанным единоборствам UFC 273. Их поединок станет соглавным событием спортивного шоу.
Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в бою со Стерлингом, который проходил на UFC 259. Пётр тогда нанёс удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, что запрещено правилами UFC.
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