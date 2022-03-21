Ковингтон: думаю, Макгрегор подерётся с Нейтом Диазом

Американский боец UFC Колби Ковингтон считает, что экс-чемпион лиги Конор Макгрегор в следующем бою встретится с Нейтом Диазом.



«Я не уверен, что Конор будет драться за титул в лёгком весе. Думаю, Макгрегор подерётся с Нейтом Диазом. Это самый денежный бой из возможных. Это их трилогия, ведь так? Им нужно закрыть эту главу. Поэтому я считаю, что этот бой должен состояться. В этом поединке больше всего смысла для UFC. Затем если Конор захочет драться за титул, то никаких проблем. Он может сделать это. У него большое имя в UFC, и он выигрывал титулы в двух весовых категориях», — приводит слова Ковингтона SportsKeeda.



Напомним, последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, американцем Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.