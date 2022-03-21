Джейк Пол предложил платить по $ 50 тыс. каждому победителю боя в UFC
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Известный блогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, вновь высказался на тему зарплат в UFC.
«Мне нравится, когда бойцам платят. У меня есть идея. Выделяйте бонус в размере $ 50 тыс. каждому победителю. 12 боёв на турнире, $ 600 тыс. на бонусы за турнир. За год UFC проводит 45 турниров, общая сумма бонусов составит $ 27 млн, а это 2,7 процента от прибыли компании. Если победитель боя не заслуживает бонуса из-за скучного выступления, то поделите эти $ 50 тыс. между теми, кто показал яркий бой. Дерёшься ярко — получаешь больше денег. Как вам идея?» — написал Джейк Пол в своём «твиттере».
В декабре прошлого года Пол победил Тайрона Вудли нокаутом в шестом раунде в матче-реванше по боксу, подняв свой непобеждённый боксёрский рекорд до 5-0.
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