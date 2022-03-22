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«Полностью понимаю». Камбосос прокомментировал отказ Ломаченко от боя

«Полностью понимаю». Камбосос прокомментировал отказ Ломаченко от боя
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Абсолютный чемпион мира Джордж Камбосос высказался об отказе Василия Ломаченко от боя с ним.

«Я уважаю твоё решение (обращается к Василию. — Прим. «Чемпионата») и полностью его понимаю, я молюсь за тебя и твою страну. Пожалуйста, береги себя, и когда я размажу об пол Дэвина Хэйни, у нас с тобой будет бой двух реальных чемпионов, пусть бог благословит тебя», — приводит слова Камбососа BoxingScene.

Напомним, Ломаченко отказался от боя из-за событий на Украине. Украинский боец не хочет покидать страну в ближайшее время. Чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Хэйни станет следующим соперником Джорджа Камбососа. Бой состоится в Австралии 5 июня 2022 года. Камбосос провёл свой последний поединок в конце ноября 2021 года с Теофимом Лопесом. Он завершился победой австралийца раздельным решением судей.

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